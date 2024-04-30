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        Antalya'dan yola çıkan motosiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı

        Antalya'dan yola çıkan 9 motosiklet tutkunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine düzenledikleri tur kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:56
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        Antalya'dan yola çıkan motosiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı
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        Antalya'dan yola çıkan 9 motosiklet tutkunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine düzenledikleri tur kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

        Antalya'dan 27 Nisan'da hareket ederek birçok ili gezdikten sonra Bitlis'e ulaşan motosiklet tutkunları, Tatvan ilçesinde mola verdi.

        İlçedeki Van Gölü sahilinde fotoğraf çeken motosikletli grup, Ahlat ile Adilcevaz ilçelerini de gezdikten sonra Van'a gidecek.

        Ekip sorumlusu Derya Teziş, motosikletle yaklaşık 50 ülkeye gittiklerini, şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezdiklerini söyledi.

        Hakkari ve Şırnak'ın ardından dönüşe geçeceklerini belirten Teziş, "70 kişilik ekibiz. Bu gezimize 9 kişi katıldı. Bu turda 3 bin 500 kilometre yol yapacağız. Mevsim itibarıyla yeşile bürünen Bingöl ve Muş Ovası'na hayran kaldık. Keban Barajı ve çevresi çok güzel. Şu an Tatvan'dayız. Ahlat ile Adilcevaz'ın ardından Van'a gideceğiz. Burası çok güzel, Ovaları yeşil ve dağlarında halen kar var. Türkiye'nin doğusu, güneyi ve kuzeyi ayrı güzel. Burada motorcuların tercih ettiği çok güzel virajlar var. Buraları herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Grupta yer alan Hasan Basri Yontar ise Doğu ile ilgili uzun süredir seyahat planın bulunduğunu belirterek, "Bütün motor tutkunlarına ve gezginlere tavsiye diyorum. Her yer yemyeşil, akarsular ve nehirler çok. İnsanlar cana yakın ve misafirperver. Doğası da çok güzel." dedi.

        Tatvan sahilinde tur atan motosikletli grup, Van'a gitmek üzere yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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