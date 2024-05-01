Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, emekleriyle, alın terleriyle ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan ve toplumların üretim çarkının en önemli unsurunu teşkil eden işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok büyük olduğunu belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti: