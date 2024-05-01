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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:52
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, mesajında, emekleriyle, alın terleriyle ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan ve toplumların üretim çarkının en önemli unsurunu teşkil eden işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçilerin katkısının çok büyük olduğunu belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği de kuşkusuzdur. Bu bağlamda ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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