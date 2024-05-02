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        Bitlis'te, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek amacıyla oturma eylemi başlatıldı

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi yapan öğrencilere destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:08
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        Bitlis'te, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek amacıyla oturma eylemi başlatıldı
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        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi yapan öğrencilere destek verdi.

        Kampüs yerleşkesindeki Memduh Eren Camisi önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağanağa rağmen tekbir getirip, sloganlar atarak yürüyüş düzenledi.

        Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direnişin, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt ettiğini belirtti.

        Siyonistlerin Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini vurgulayan Beyazalma, şunları kaydetti:

        "Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetleniyor diğer taraftan da Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor."

        Üniversite öğrencileri olarak, Columbia Üniversitesi'nde başlayarak ABD'de dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderdiklerini dile getiren Beyazalma, "Üniversitelerinin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. İnsanlık vicdanının siyonizmi yeneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasının ardından dua edildi, oturma eylemi başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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