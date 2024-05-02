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        Ahlat'ta "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:09
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        Ahlat'ta "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında, Ahlat Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi, 5. sınıf öğrencilerinin kaydını almaya başladı.

        Kayıt yapan öğrenciler, hafızlık kursunda yatılı kalarak hem hafızlık hem de örgün eğitimlerini sürdürecek.

        Külliyeyi ziyaret eden Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, projeye destek vererek oğlu Osman Akif Gülmez'in kaydını yaptı.

        Ahlatlılar olarak külliyenin yapılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Gülmez, "Sosyal medya paylaşımında hafızlık proje eğitiminin Ahlat Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi'nde yapılacağını görünce mutluluğumuz kat kat arttı. Bu projede 4. sınıfı bitirip 5. sınıfa geçen öğrencileri kapsayınca oğlumun kaydını yaptırdık. İnşallah Ahlat'a yakışır hafızlar burada yetişir. Hafızlık sevdası taşıyan Ahlatlı hemşerilerimden çocuklarını buraya yönlendirmelerini istiyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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