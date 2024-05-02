Ahlat'ta "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, Ahlat Şehit Eren Öztürk Hafızlık Külliyesi, 5. sınıf öğrencilerinin kaydını almaya başladı.

Kayıt yapan öğrenciler, hafızlık kursunda yatılı kalarak hem hafızlık hem de örgün eğitimlerini sürdürecek.

Külliyeyi ziyaret eden Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, projeye destek vererek oğlu Osman Akif Gülmez'in kaydını yaptı.