Bitlis'te sağanak etkili oldu
Bitlis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Cadde ve sokaklarda taşkınların meydana geldiği kentte, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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