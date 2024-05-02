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        Bitlis'te sağanak etkili oldu

        Bitlis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:08
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        Bitlis'te sağanak etkili oldu
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        Bitlis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Cadde ve sokaklarda taşkınların meydana geldiği kentte, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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