Tatvan'da hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere yönelik hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda verilen seminerle ilgili açıklama yapan konuşan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Rehber Altıntaş, hayvan sevgisinin önemine değindi.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Altıntaş, "İlk ve ortaokullarda hayvan sevgisinin çocuklar için önemini, bunun üzerindeki kıymeti noktasında öğrencilere eğitim vermekteyiz. Tatvan Belediyesiyle yaptığımız bu işbirliği devam edecek. Genellikle 7 ve 11 yaşlardaki öğrencilere bu eğitimleri vermekteyiz." diye konuştu.