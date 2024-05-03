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        Tatvan'da hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere yönelik hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:29
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        Tatvan'da hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere yönelik hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi.

        Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda verilen seminerle ilgili açıklama yapan konuşan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Rehber Altıntaş, hayvan sevgisinin önemine değindi.

        Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Altıntaş, "İlk ve ortaokullarda hayvan sevgisinin çocuklar için önemini, bunun üzerindeki kıymeti noktasında öğrencilere eğitim vermekteyiz. Tatvan Belediyesiyle yaptığımız bu işbirliği devam edecek. Genellikle 7 ve 11 yaşlardaki öğrencilere bu eğitimleri vermekteyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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