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        Bitlis'te minibüs yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te yoldan çıkan minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:03 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:03
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        Bitlis'te minibüs yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'te yoldan çıkan minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Eren Bulvarı'nda, Sefa Ö. yönetimindeki 34 GJ 7167 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyenlere çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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