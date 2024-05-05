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        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı

        Bitlis'te, Değirmenaltı İlkokulu tarafından düzenlenen "1. Geleneksel Topaç Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:28
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        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
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        Bitlis'te, Değirmenaltı İlkokulu tarafından düzenlenen "1. Geleneksel Topaç Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

        Merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki okulda idarecilerin ve öğretmenlerin düzenlediği yarışmaya katılan öğrenciler, pet şişe kapağı, çivi, ip, bant, plastik boru, ağaç parçaları ve yapıştırıcı kullanarak yaptıkları topaçları en iyi şekilde çevirmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

        Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Okul müdürü Fikri Bakır, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bakır, "Öğrencilerimizin emek harcayarak kendi topaçlarını yapmaları da çok önemli. Etkinlikte öğrenciler çok keyif aldı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Destek veren öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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