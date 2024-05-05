Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı

Bitlis'te, Değirmenaltı İlkokulu tarafından düzenlenen "1. Geleneksel Topaç Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki okulda idarecilerin ve öğretmenlerin düzenlediği yarışmaya katılan öğrenciler, pet şişe kapağı, çivi, ip, bant, plastik boru, ağaç parçaları ve yapıştırıcı kullanarak yaptıkları topaçları en iyi şekilde çevirmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.