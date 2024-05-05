Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi

Öğretmenlerden Ferhat Üzümcü ise, öğrencisi Yasin Poyraz Büküm ile hazırladıkları projenin birinci olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sönmez, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi ile düzenlediğimiz yarışmaya 20 öğrenci ve öğretmenler katıldı. 15 proje sergilendi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimizi ödüllendirdik." dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi ve özel bir okul işbirliğinde "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi.

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