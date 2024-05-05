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        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında biriken çöpler temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:40
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        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında biriken çöpler temizlendi.

        Tatvan Belediyesince farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaya, Vangölü Aktivistleri Derneği, Arama ve Kurtarma Derneği Bitlis İl Temsilciliği ve vatandaşlar destek verdi.

        Etkinliğe katılanlar tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak belediye araçlarına taşındı.

        Belediye Başkanı Mümin Erol, sahilin bazı kısımlarında temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirten Erol, "Van Gölü kıyılarının temiz kalması için yaptığımız çağrıya vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Yaklaşık 100 personelimiz her gün temizlik çalışması yapıyor. Sahillerimizi temiz tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Güler Coşkun ise, Van Gölü kıyılarının temiz tutulması gerektiğini ifade ederek, "Etkinliğe gönüllü olarak katıldım. Temizlik konusunda duyarlı olmayız. El ele vererek ilçemizi ve sahillerimizi temiz tutmamız lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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