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        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu bünyesinde kurulan kız futbol takımı bünyesindeki sporcular, Türkiye finalleri için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:19
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        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu bünyesinde kurulan kız futbol takımı bünyesindeki sporcular, Türkiye finalleri için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent genelinde yapılan futbol turnuvasında birinci olan Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Siirt'te düzenlenen bölge elemelerinde Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

        Elazığ'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek müsabakalarda başarılı olmak isteyen öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri İbrahim Erdoğan gözetiminde antrenman yapıyor.

        Türkiye finallerine katılmayı hedefleyen öğrenciler, şampiyon olarak kente kupayla dönmek için ter döküyor.

        Erdoğan, okul bünyesindeki futbol takımını yaklaşık üç yıldır çalıştırdığını belirtti.

        Takımın Siirt'te yapılan bölge maçlarında şampiyon olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu sayede yarı finale katılma hakkı kazandık. Elazığ'da yapılacak Türkiye yarı finallerine en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye finalleri. Sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

        Öğrenciler de finallerde başarılı olarak okullarını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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