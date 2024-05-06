Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 30 Nisan'da özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 28 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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