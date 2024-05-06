Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 30 Nisan'da özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 28 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'

        Benzer Haberler

        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
        Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
        Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
        Bitlis'te minibüs yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te minibüs yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı