Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, 30 Nisan'da özel harekat timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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