Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası başladı.

        Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 48 takım katıldı.

        Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Fuar Mahallesi'ndeki halı sahada başlayan turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Etkinliğin yaklaşık 1 ay süreceğini belirten Uludağ, "Turnuvayı ilçedeki spor aktivitelerine katılımı artırmak ve öğretmenler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenliyoruz. Bu turnuvaya ilçemiz genelindeki 48 okulumuzdan 350 öğretmen katıldı. Turnuvada dereceye giren takımları ödüllendirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
        Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
        Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı