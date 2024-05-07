Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Bitlis Eren Üniversitesindeki (BEÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Eren Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesindeki (BEÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        BEÜ'de, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

        Kampüste toplanan akademisyenler ve öğrenciler, açtıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak üniversitenin girişine yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar adına açıklama yapan ÜNİAK Birim Başkanı Mehmet Güzelsoy, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

        Günlerdir çocuk, kadın, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiği, binlerce kişinin göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkazda can verdiği bir soykırımın yaşandığını belirten Güzelsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır."

        Güzelsoy, özellikle geçen hafta ABD'deki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun ve başkaldırının fitilini ateşlediğini vurguladı.

        ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılarak seslerini yükseltenlere teşekkür eden Güzelsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak, Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Saystop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi, Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bitlis ÜNİAK teşkilatı ve BEÜ öğrencileri olarak Gazze halkının çığlıklarına kulak veren ABD'nin Stanford Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya ve Saystop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

        Yürüyüşe, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, partililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı
        Bitlis'te ilkokul öğrencileri en iyi topacı çevirmek için yarıştı