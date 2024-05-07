Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kaçak kazı yapan 3 kişi fotokapana yakalandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kaçak kazı yapan 3 kişi fotokapana yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavunlu köyündeki Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

        Bunun üzerine bölgeye fotokapan yerleştiren ekipler, izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
        Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü
        Bitlis Eren Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bitlis Eren Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Bitlisli kız futbolcular Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı
        Tatvan'da Van Gölü kıyılarında temizlik çalışması yapıldı