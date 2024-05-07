Bitlis'te kaçak kazı yapan 3 kişi fotokapana yakalandı

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

Bunun üzerine bölgeye fotokapan yerleştiren ekipler, izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavunlu köyündeki Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

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