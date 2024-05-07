Bitlis'te hakkında 14 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda dün, Tatvan'da gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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