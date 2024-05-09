Bitlis Valisi Karaömeroğlu, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Mutki ilçesine bağlı İkizler köyü ve mezralarındaki gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile gazi ve şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Eşiyle Mutki'ye giden Vali Karaömeroğlu, Kaymakam Onur Yılmazer ve eşi Seda Yılmazer ile 2012'de Sehi Ormanları'nda terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada gazi olan güvenlik korucusu Behçet Şimşek'i, İkizler köyüne bağlı Çukurca mezrasındaki evinde ziyaret etti.