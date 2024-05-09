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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Mutki ilçesine bağlı İkizler köyü ve mezralarındaki gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:36
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Mutki ilçesine bağlı İkizler köyü ve mezralarındaki gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile gazi ve şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

        Eşiyle Mutki'ye giden Vali Karaömeroğlu, Kaymakam Onur Yılmazer ve eşi Seda Yılmazer ile 2012'de Sehi Ormanları'nda terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada gazi olan güvenlik korucusu Behçet Şimşek'i, İkizler köyüne bağlı Çukurca mezrasındaki evinde ziyaret etti.

        Ardından İkizler köyüne geçen Karaömeroğlu ve beraberindekiler, 2008'de Grader Tepe Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Muhbettin İnan, Kemal ve Barış Timurçin'in aileleriyle bir araya geldi.

        Karaömeroğlu, daha sonra İkizler köyünün Uğur mezrasına giderek 2012'de Bitlis kırsalındaki çatışmada şehit olan Reşit Akar ve Mutki'nin Boğazönü köyü yol ayrımında yol kesen teröristlerce şehit edilen Seyyit Hasan Kızmaz'ın ailelerini ziyaret etti.

        Gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilenen, bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Karaömeroğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

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