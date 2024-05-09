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        BEÜ Rektörü Elmastaş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:50
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        BEÜ Rektörü Elmastaş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı
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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarı ziyaret eden Elmastaş, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Stantları dolaşarak öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Elmastaş, "Biktlis Eren Üniversitesi'ndeki gençlere eğitim konusunda her zaman destek olacağız. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisi, geleceğe umutla bakmamıza imkan tanıyor. Bitlis Eren Üniversitesi olarak her zaman onların yanındayız." diye konuştu.

        Elmastaş'a Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da eşlik etti.

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