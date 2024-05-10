Bitlis'te Anneler Günü etkinliği düzenlendi

ADEM Müdürü Emre Yılmaz ise Anneler Günü dolayısıyla ADEM'de çalışan usta öğreticiler, kursiyerler ve ilçedeki kadınlar için etkinliğin yapıldığını söyledi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, davranış bilimleri uzmanı ve aile eğitimcisi Şengül Yiğit, katılımcı kadınlara, annelerin ailedeki önemi ve aile hayatı hakkında bilgi verdi.

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