Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Bitlis'te "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gök Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte jandarma ve emniyetin envanterinde yer alan ekipmanlar sergilendi.

        Öğrencilerle birlikte stantları gezen Vali Erol Karaömeroğlu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Karaömeroğlu'nun öğrencilere başarı temennisinde bulunduğu etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Osman Seracettin Karaca, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta öğretmen ve idareciler, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
        Ahlat'ta öğretmen ve idareciler, okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
        Bitlis'te asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Bitlis'te asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        22 yıldır yaşadığı kalça çıkığı şikayetinden ameliyat ve fizik tedaviyle ku...
        22 yıldır yaşadığı kalça çıkığı şikayetinden ameliyat ve fizik tedaviyle ku...
        Bitlisli kadınlar, katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Bitlisli kadınlar, katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Bitlis'te Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        BEÜ Rektörü Elmastaş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı
        BEÜ Rektörü Elmastaş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katıldı