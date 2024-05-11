Bitlis'te Nemrut Krater Gölü'nün yolu ulaşıma açıldı

Yolun bazı bölgelerinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu anlatan Aşit, "Kentte bu güne kadar kilometrelerce yolda karla mücadele çalışması yaptık. Nemrut Krater Gölü'ne giden yolumuz karla mücadelenin son ayağıdır. Ülkemizin batısında insanlar denize girerken, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bu coğrafyamızın güzelliğidir." dedi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte mayıs ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmak için mesai yaptı.

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