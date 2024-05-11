Bitlis'te 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Bu kapsamda, Ahlat'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 80 sikke, 36 obje ve 15 yüzük ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

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