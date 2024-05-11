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        Bitlis'te 131 parça tarihi eser ele geçirildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:52
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        Bitlis'te 131 parça tarihi eser ele geçirildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Ahlat'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 80 sikke, 36 obje ve 15 yüzük ele geçirildi.

        Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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