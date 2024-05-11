Bitlis'te "Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden firmanın katıldığı, Anadolu'nun farklı lezzetlerinin tanıtıldığı fuara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Fuar organizatörü Aykut Özçete, 20 ilden firmanın fuarda yer aldığını belirtti.

Katılımdan memnun olduklarını dile getiren Özçete, "Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bölgeleri ve batı illerinden gelen esnaf arkadaşlarımız var. Ülkemizin farklı şehirlerindeki lezzetleri buradaki vatandaşlara tattırmaya geldik. İlk günümüz olmasına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuarımız 18 Mayıs'a kadar açık olacak. Herkesi buraya davet ediyoruz. Ülkemizin farklı lezzetlerini gelip tadabilirler." diye konuştu.

Hatay bölgesine ait tatları vatandaşlara sunmak için geldiklerini söyleyen Züleyha Karaoğlu ise "Burada sergilediğimiz tatlılar taze ve kendimiz yapıyoruz. Vatandaşlar çok beğeniyor. Tamamıyla doğal ürünlerdir, her şeyini kendimiz hazırlıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'tan geldiğini belirten Hakkı Fıstık da hem şehirlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmak için fuara katıldıklarını aktardı.