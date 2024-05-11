YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Bitlis'teki tarihi mekanları gezdi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bitlis, turizm potansiyeliyle dikkat çeken bir şehrimiz. Şehrin merkezindeki çok sayıda cami, türbe, kervansaray veya hanın gerek yurt içi turizm faaliyetleri noktasında gerekse yurt dışı turizm açısından çok kıymetli bir potansiyel taşıdığını fark ettik." dedi.

Bitlis'te bulunan Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve 25 üniversitenin rektörleri ile kent merkezindeki İhlasiye Medresesi, El-Aman Hanı ve kent merkezindeki tarihi mekanları gezdi.

Daha sonra beraberindekilerle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Özvar, akademisyenlerden bilgi aldı. Özvar, gazetecilere, 2 günden bu yana Bitlis'te bölgesel kalkınma konusunda çalışmalar yürüten ihtisas sahibi 25 üniversite ile yıllık değerlendirme yaptıklarını söyledi. Türkiye'de üniversitelerin bir kısmının bölgesel kalkınma konusuna odaklanmalarını arzu ettiklerini belirten Özvar, şöyle konuştu: "Çay, tuz, termal sular, zeytin, fındık gibi pek çok alanda uzmanlık tespit etmiş, bu alanlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan üniversitelerimiz var. Geçtiğimiz yıl BEÜ de Bölgesel Kalkınma Misyonu İhtisaslaşma Programı'na dahil edildi. Bitlis, turizm potansiyeliyle dikkati çeken bir şehrimiz. Şehrin merkezindeki çok sayıda cami, türbe, kervansaray veya hanın gerek yurt içi turizm faaliyetleri noktasında gerekse yurt dışı turizm açısından çok kıymetli bir potansiyel taşıdığını fark ettik. Bu sebeple de turizm konusunda odaklanan bir üniversite olarak, BEÜ'yü tespit ettik ve ilan ettik. Üniversitemize kadro ve program desteği veriyoruz. Bölgesel turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlere başladı. YÖK olarak, BEÜ'nün turizm konusunda ihtisas sahibi olması ve bölgenin kalkınmasına hizmet etmesini önemsiyoruz. Bu desteklerimiz devam edecek."

- "Bir üniversiteye şehir sahip çıktığında o üniversite çok hızlı gelişiyor" Bitlis'in tarihi dokusunu muhafaza eden illerden biri olduğunu dile getiren Özvar, şehrin merkezinde yer alan yapıların Türkiye'de birçok ilin, buralarda çalışan ve yaşayan insanların ilgisini çekecek mahiyette oluğunu ifade etti. BEÜ'nün 13 binden fazla öğrencisinin bulunduğunu bildiren Özvar, toplantılarda bir araya geldikleri öğrencilerin üniversiteden aldıkları kaliteli eğitimden memnun olduğunu kaydetti. Kentte görev yapan öğretim elemanlarıyla da bir araya geldiklerini anlatan Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genç, dinamik, yayın yapmaya çalışan, kaliteli üretim yapan kıymetli öğretim elemanlarının olduğunu fark ettik ama BEÜ'yü diğer üniversitelerimizden ayıracak bir başka vasfı ve hususiyeti var. Bir üniversiteye şehir sahip çıktığında o üniversite çok hızlı kalkınıyor, gelişiyor. BEÜ'de bunu fark ettik. Bitlisli hayırsever ve iyiliksever, kentin önde gelen ticaret, sanayi insanları üniversitemize sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Diğer illere de BEÜ'nün bu vasfıyla örnek olmasını beklediğimizi buradan ilan etmek isterim. Çünkü sadece üniversite bölgenin gelişmesine katkı vermiyor, aynı zamanda bölgenin ileri gelenleri, tüccarı, esnafı, sanayicisi sahip çıktığı ölçüde üniversite de gelişiyor. Burada karşılıklı olarak bir kazançtan söz etmek mümkündür."