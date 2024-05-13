Tatvan'da minik öğrencilerden Anneler Günü etkinliği

Okul öncesi öğretmeni Gülsüm Aksoy, öğrencilerin annelerine güzel bir gün yaşatmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

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