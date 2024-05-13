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        Tatvan'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

        Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:49 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:49
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        Tatvan'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi
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        Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Millet Bahçesinde bir araya gelen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Solhan ile sağlık personelleri, yürüyüş yaptı.

        Yürüyüşe katılan doktorlardan Abdurrahim Boran, sağlığın korunması için düzenli olarak yürüyüş yapılması gerektiğini belirtti.

        Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin önemine değinen Boran, "Özellikle obezite gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemi büyüktür. Sağlık Bakanlığı da yetişkinler için orta şiddetli fiziksel aktivite önermektedir. Bütün yetişkinler haftada en az 5 gün ve yarım saat süreyle yürümelidir. Sağlık için yürüyüş ve düşük tempolu koşu önemlidir. Halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.

        Yürüyüş sonrası, vatandaşlara sağlıklı yaşam konularını içeren broşürler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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