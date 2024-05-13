Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle beyaza bürünen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.
Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.
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