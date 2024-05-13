Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

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