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        Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu

        Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:40
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        Bitlis'te sağanak ve dolu etkili oldu
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        Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle beyaza bürünen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

        Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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