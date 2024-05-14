Gönüllü gençler, köylerde etkinliklerle çocuklara Türk Kızılayı tanıtıyor

Köyde Türk Kızılayın tanıtımını yaptıklarını anlatan Soyugüzel, "Çeşitli animasyon ve oyunlarla bu programımızı destekliyoruz. Akabinde minik kardeşlerimizin yüzlerini boyuyoruz, sonra oyunlar oynuyoruz. Etkinlik sonunda getirdiğimiz hediyeleri kardeşlerimize veriyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda, il merkezine bağlı Çeltikli köyüne giden 7 gönüllü genç, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, köylerde düzenledikleri etkinliklerle hem çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de tanıtım yapıyor.

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