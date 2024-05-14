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        Tatvan'daki minik öğrenciler, yaptıkları ürünleri sergiledi

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, "Hayal Et, Tasarla, Üret" projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:19
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        Tatvan'daki minik öğrenciler, yaptıkları ürünleri sergiledi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, "Hayal Et, Tasarla, Üret" projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi.

        Okuldaki öğretmenlerden Meryem Şirinsoy, amaçlarının hayal güçlerini aktif kullanan öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Projeyi Romanya'nın Bistrita şehrindeki Kindergarten No. 3 Bistrita Anaokulundaki öğretmen Ana Maria Telcean ile birlikte hazırladıklarını belirten Şirinsoy, şunları kaydetti:

        "Hayal et, tasarla ve üret adındaki projemizin çalışmaları, çocukların çizimlerinin animasyona dönüştürülmesi, ebevenynlerin çocukların çizimlerini dolgu oyuncaklara çevirerek somutlaştırması, çocukların mozaik taşları ve seramik hamuru ile ürünler hazırlamaları, tüm ürünler ve gerçeğe dönüşen çizimlerin sergilenmesi aşamalarını içeriyor. Hayata geçirdiğimiz projeyi okul bahçesinde sergiledik. Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve zihin dünyalarını gerçek dünyaya taşımak istiyoruz."

        Mart ayında başlatılan projenin mayısta sona erdiği ve hazırlanan 17 tasarımın sergilendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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