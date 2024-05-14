Bitlis'te "Hemşireler Haftası" paneli düzenlendi

Oturumlarla devam eden panele, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ekici, üniversitenin genel sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Söylemez, Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Cennet Açıkyol, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Öntürk Akyüz, Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Uzman Hemşire Cihat Özyılmaz, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

"Hemşireler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek mesleğin önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Bu tür etkinlikleri anlamlı görüyoruz. Panelde hemşirelikle ilgili gelişmeleri, perspektifleri konuşma imkanı bulduk. Programın düzenlenmesinde emeği geçen rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür ederim." dedi.

Panelin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.