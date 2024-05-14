Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, seyahatseverlerden ilgi görüyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan Vangölü Ekspresi, bölgenin turizmine ve ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kente gelmek için Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları doğal güzellikleri fotoğraflama imkanı buluyor.

Vangölü Ekspresi ile seyahat eden Tuba Tumay, yolculuğunun Ankara'dan başladığını söyledi.