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        Bitlis'te hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:51
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        Bitlis'te hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 2022'de meydana gelen "kasten öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muş'un Bulanık ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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