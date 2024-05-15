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        Yürüme engelli 3 kardeşe anneleri kol kanat geriyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğuştan kas erimesi ve omurilik rahatsızlıkları bulunan 3 kardeş, annelerinin verdiği destekle hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:00
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        Yürüme engelli 3 kardeşe anneleri kol kanat geriyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğuştan kas erimesi ve omurilik rahatsızlıkları bulunan 3 kardeş, annelerinin verdiği destekle hayata tutunuyor.

        İlçenin Bahçedere köyünde dünyaya gelen Müzeyyen, Necmi ve Necdet Günay kardeşlerde kas erimesi ve omurilik rahatsızlığı tespit edildi.

        Küçükken hastalıklarının ileri seviyede olmaması nedeniyle normal yaşamlarına devam eden 3 kardeş, zamanla yürüme yetilerini kaybetti, kollarını kullanamamaya başladı.

        Tedavi için gittikleri sağlık kuruluşlarından olumlu sonuç alamayan kardeşlerin eğitim hayatları da rahatsızlıkları nedeniyle yarım kaldı.

        75 yaşındaki 10 çocuk annesi Saadet Günay, ilerleyen yaşına rağmen ev işlerinin yanı sıra bakımını üstlendiği yüzde 90 engelli olan 54 yaşındaki Müzeyyen, 44 yaşındaki Necmi ve 42 yaşındaki Necdet Günay'a gözü gibi bakıyor.

        - "Annemizin sayesinde engelleri aşıyoruz"

        Hastalığı nedeniyle 24 yıldır engelli olan Necmi Günay, AA muhabirine, kendisinde ve iki kardeşinde doğuştan omurilik ve kas erimesi hastalığının bulunduğunu söyledi.

        Hastalığının zamanla ilerlemesi nedeniyle yürüyemediklerini anlatan Günay, "Sürekli evdeyiz ve bize annem bakıyor. Bir hayırseverin aldığı akülü aracımız var ancak sürekli aküsü bozuluyor. Yapacak kimse olmadığı için tamiri konusunda zorlanıyoruz. Zaman zaman kardeşim bizi bu araca bindirip gezdiriyor. Bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Günay, 8'i erkek 10 kardeş olduklarını belirterek, "Küçük kardeşimin dışındakiler il dışında yaşıyor. Bize annem bakıyor. Banyomuzu yaptırıyor, yemeğimizi ve çayımızı veriyor, kıyafetlerimizi giydiriyor. Annemizin sayesinde engelleri aşıyoruz. Üçümüzün de ihtiyaçlarını annemiz karşılıyor. Kardeşlerimle sürekli evdeyiz." dedi.

        - "Yaşım ilerlediği için zor oluyor"

        Çocuklarına kol kanat geren anne Günay da 3 çocuğunun da rahatsızlıkları nedeniyle engelli olduklarını dile getirerek, "Çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Bakımları çok zor. Yemeklerini veriyorum, banyolarını yaptırıyorum ve elbiselerini giydiriyorum. Onları bırakıp bir yere gidemiyorum. Çocuklarımın eli, ayağı benim. Yaşım ilerlediği için zor oluyor ama ihtiyaçlarını her zaman karşılamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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