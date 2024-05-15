Yürüme engelli 3 kardeşe anneleri kol kanat geriyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğuştan kas erimesi ve omurilik rahatsızlıkları bulunan 3 kardeş, annelerinin verdiği destekle hayata tutunuyor.

İlçenin Bahçedere köyünde dünyaya gelen Müzeyyen, Necmi ve Necdet Günay kardeşlerde kas erimesi ve omurilik rahatsızlığı tespit edildi.

Küçükken hastalıklarının ileri seviyede olmaması nedeniyle normal yaşamlarına devam eden 3 kardeş, zamanla yürüme yetilerini kaybetti, kollarını kullanamamaya başladı.

Tedavi için gittikleri sağlık kuruluşlarından olumlu sonuç alamayan kardeşlerin eğitim hayatları da rahatsızlıkları nedeniyle yarım kaldı.

75 yaşındaki 10 çocuk annesi Saadet Günay, ilerleyen yaşına rağmen ev işlerinin yanı sıra bakımını üstlendiği yüzde 90 engelli olan 54 yaşındaki Müzeyyen, 44 yaşındaki Necmi ve 42 yaşındaki Necdet Günay'a gözü gibi bakıyor.

- "Annemizin sayesinde engelleri aşıyoruz"

Hastalığı nedeniyle 24 yıldır engelli olan Necmi Günay, AA muhabirine, kendisinde ve iki kardeşinde doğuştan omurilik ve kas erimesi hastalığının bulunduğunu söyledi.

Hastalığının zamanla ilerlemesi nedeniyle yürüyemediklerini anlatan Günay, "Sürekli evdeyiz ve bize annem bakıyor. Bir hayırseverin aldığı akülü aracımız var ancak sürekli aküsü bozuluyor. Yapacak kimse olmadığı için tamiri konusunda zorlanıyoruz. Zaman zaman kardeşim bizi bu araca bindirip gezdiriyor. Bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.