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        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor

        Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:25
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        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor
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        Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

        Proje kapsamında Mutki ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

        Valilik makamında misafir edilen öğrencilere kent hakkında bilgi verildi.

        Öğrenciler daha sonra uzman rehberler eşliğinde, çarşı merkezi, Alemdar Köprüsü, Merkez Ulu Cami, Feyzullah Ensari Türbesi ve seyir terasını gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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