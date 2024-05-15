Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor

Öğrenciler daha sonra uzman rehberler eşliğinde, çarşı merkezi, Alemdar Köprüsü, Merkez Ulu Cami, Feyzullah Ensari Türbesi ve seyir terasını gezdi.

Proje kapsamında Mutki ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

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