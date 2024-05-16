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        Bitlis'te anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:59
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        Bitlis'te anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte, "Palyaço", "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Şirinler", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" adlı gösteriler sahnelendi.

        Proje koordinatörü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Havva Geylani Aybay, "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında lise öğrencileriyle, anaokulu öğrencilerine yönelik müzik ve tiyatro gösterileri yaptıklarını söyledi.

        Çocukların güzel vakit geçirdiğini ifade eden Aybay, "Bölümümüzde bir yıl boyunca çocuk gelişimi programlarımız var ve saat aralığımız çok geniş. Bu kapsamda okul öncesi çocuklara iletişim ve hitap şeklini öğretiyoruz. Bu bilgileri uygulamaları adına projemizi hayata geçirerek güzel bir etkinlik yaptık. Öğrencilerimizin, anaokulundaki çocuklarla verimli vakit geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Adil Zorlu ise çocuklara yönelik güzel bir etkinliğinin yapıldığını bildirerek, gösterileri keyifle izleyen anaokulu öğrencilerinin mutlu olduklarını dile getirdi.

        Gösteriler sonrası minik öğrencilere hediyeler verildi, yüz boyama etkinliği yapıldı.

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