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        Dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 öğrencili Çayırlı Köyü İlkokulu'na atanan Sedat Acar, verdiği eğitim ve düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:59
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        Dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 öğrencili Çayırlı Köyü İlkokulu'na atanan Sedat Acar, verdiği eğitim ve düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

        Mardinli sınıf öğretmeni Acar, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığınca ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan okula müdür yetkili öğretmen olarak atandı.

        Tek derslikli okulda göreve başlayan Acar, 4. sınıf öğrencileri 10 yaşındaki Zeynep Tarhan ile 11 yaşındaki Bülent Çetin'in iyi bir eğitim alabilmesi için çalışma yürütüyor.

        Acar, kısıtlı imkanlara rağmen zeminine halı döşediği, duvarlarını süslediği sınıfta çocukların eğitimiyle yakından ilgileniyor.

        - "Tek amacımız çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek"

        Dağın yamacındaki okulun lojmanında kalan Acar, AA muhabirine, mezrada görev yapmanın zorluklarının olduğunu ancak öğrencilerinin gözündeki ışıltıyı ve umudu gördüğünde bütün sıkıntıları unuttuğunu söyledi.

        Kırsalda öğretmenliğin en güzel yanının koşulsuz sevgi olduğunu vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

        "Değer gördüğünüz bir yerdesiniz ve insanlar için umut kaynağısınız. Doğal bir ortamda, doğayla iç içe olan okulumuzda, çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Derslerimizde olabildiğince farklı yöntem ve teknikler kullanıyoruz. Yapılandırıcı ve çağdaş eğitim anlayışına uygun etkinlikler yapıyoruz. Tüm zorluklara rağmen tek amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek ve iyi nesiller yetiştirmek."

        Acar, köylerdeki okulların açılmasıyla çocukların eğitim hakkından mahrum kalmadığını belirterek şunları kaydetti:

        "Tek öğrenci bile olsa köy okullarımız açık kalıyor. Bu da Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim sistemine ve çocukların eğitimine verdiği önemi gösteriyor. Taşımalı eğitimin dezavantajı vardı. Çocuklar ailelerinden kopabiliyordu. Kış şartlarının yoğun geçtiği bu bölgede her gün okula gidip gelmek büyük riskler oluşturabiliyordu ama Milli Eğitim Bakanlığımızın köy okullarını açmasıyla çocuklarımız artık rahat şekilde okullarına gelip gidebiliyor. Zorlanmadan, ailelerinden uzaklaşmadan, bulundukları ortamdan ayrılmadan her sabah rahatlıkla okul geliyorlar."

        Öğrencileriyle sobanın üzerinde çay yaptıklarını, mısır patlattıklarını anlatan Acar, bazen de ağaç altında kitap okuyarak okulu eğlenceli hale geçirmeye çalıştığını dile getirdi.

        Bu yıl ilkokuldan mezun olacak öğrencilerinin iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Acar, bundan sonra da çocuklar için elinden geleni yapacağını aktardı.

        Öğretmenini çok sevdiğini söyleyen Zeynep Tarhan ise "Öğretmenimizle çok güzel zaman geçiriyoruz. Birlikte filmler izliyoruz, kitap okuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bu okuldan mezun olacağım ve ortaokula devam edeceğim. Öğretmenime destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

        Bülent Çetin de okulda güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Derslerimiz çok iyi. İlk geldiğimizde iyi değildi. Öğretmenimizin desteğiyle düzelttik. Birlikte sınıfı süsledik, etkinlikler yaptık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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