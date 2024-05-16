Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te beyin kanaması geçiren çocuk doktorların müdahalesiyle hayata tutundu

        Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te beyin kanaması geçiren çocuk doktorların müdahalesiyle hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kent merkezinde yaşayan 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutan, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandı.

        Ailesi tarafından sağlık merkezine götürülen Bayraktutan, müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bayraktutan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Bayraktutan, başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

        Özdemir, gazetecilere, çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandığını söyledi.

        Hastanelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Hasta bize getirildiğinde entübe edilmişti. Solunum cihazına bağlıydı. Yaptığımız tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğini belirledik ve hızlıca ameliyata aldık. Başarılı geçen operasyonun ardından küçük hastamızı bir süre yoğun bakımda gözlem altında tuttuk. Kısa sürede toparlandı. Sağlık durumu iyi. Serviste tedavisi süren hastamızı kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

        Baba Kürşad Bayraktutan ise kızının talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, "Başına taş değmesi sonucu yaralanan kızımı hızlıca sağlık merkezine götürdük. Yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Başarılı bir ameliyat yapıldı. Kızımın sağlık durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi

        Benzer Haberler

        Dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor
        Dağ yamacındaki mezrada iki öğrencisinin eğitimi için çaba gösteriyor
        Bitlis'te anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor
        Bitlis'te öğrenciler tarihi ve doğal mekanları geziyor
        Yürüme engelli 3 kardeşe anneleri kol kanat geriyor
        Yürüme engelli 3 kardeşe anneleri kol kanat geriyor
        Bitlis'te hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bitlis'te hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Vangölü Ekspresi seyahatseverlerden ilgi görüyor
        Vangölü Ekspresi seyahatseverlerden ilgi görüyor