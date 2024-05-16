Ahlat'ta Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş yapıldı

Katılımcılar, öğrencilerden oluşan bando takımı eşliğinde "Engelleri Birlikte Aşalım", "Candan Bir Dokunuş", "Eğitim Sevgiyle Başlar" dövizleri taşıyarak belediye önüne kadar yürüdü.

Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar Kaymakamlık önünde toplandı.

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