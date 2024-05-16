Bitlis'te "Geleneksek Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi
Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesince "1. Geleneksek Sokak Oyunları" şenliği düzenlendi.
Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesince "1. Geleneksek Sokak Oyunları" şenliği düzenlendi.
Kütüphanenin bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kentteki okullardan öğrencilerin katıldığı şenlikte, yarışmalar yapıldı, etkinlikler gerçekleştirildi.
Öğrencilerin yarışmalarda birinci olabilmek için verdiği mücadele renkli görüntülere sahne oldu.
Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu Dilek Arman, gazetecilere, birincisini düzenledikleri şenliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi.
Arman, Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği'ni her yıl düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
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