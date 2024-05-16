Bitlis'te "Geleneksek Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi

Arman, Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği'ni her yıl düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu Dilek Arman, gazetecilere, birincisini düzenledikleri şenliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yarışmalarda birinci olabilmek için verdiği mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

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