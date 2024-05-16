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        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 4 gün süreyle yasaklandı

        Bitlis Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile her türlü eylem ve etkinliklerin, 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:58
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        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 4 gün süreyle yasaklandı
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        Bitlis Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile her türlü eylem ve etkinliklerin, 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'de Kobani'deki olaylar gerekçe gösterilerek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın karar duruşmasının bugün görüldüğü belirtildi.

        Demirtaş, Türk ve Yüksekdağ hakkında hapis cezası kararı verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemlerinin gerçekleştirilebileceğinin değerlendirildiğine ve kentte bahse konu olayla ilgili sosyal medya platformlarından protesto eylemi çağrılarının yapıldığının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu itibarla eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Bitlis sınırları içinde 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ile el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

        Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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