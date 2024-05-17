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        11 ilden gelen öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında Bitlis'e gelen öğrenciler, Ahlat ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:06
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        11 ilden gelen öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında Bitlis'e gelen öğrenciler, Ahlat ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

        Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan programa katılmak üzere 11 ildeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Ahlat'a gelmeye devam ediyor.

        Bu hafta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde konaklayan öğrenciler, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler ile Ahlat Müzesini ziyaret etti.

        Bölgenin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulan öğrenciler, çeşitli etkinlik ve yarışlara katılıyor.

        Erzurum'dan gelen öğrencilerinden İrfan Sefiroğlu, ilçenin kadim tarihini yerinde görmek ve fotoğraflamak üzere kente geldiklerini söyledi.

        Faydalı bir gezi programı olduğunu anlatan Sefiroğlu, "Maziden Atiye Ahlat Programı kapsamında buradaki birçok tarihi mekanı gördük. Bu tarihi yerleri görmek bizi kültürel açısından etkiledi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Elazığ'dan gelen Efe Minibağ da "Külliyede misafir edildik. Çeşitli seminerlerle bilgi birikimimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda buradaki tarihi mekanları, kümbetleri gezerek, tarih bilgimizi artırıyoruz. Bizlere bu imkanları sağladıkları için mutluyuz." diye konuştu.

        Iğdır'dan gelen Zeynep Büşra ise "Kamp boyunca birçok seminer gördük ve gezilere katıldık. Bu geziler sayesinde hem kültürel birikimiz arttı hem de tarihimizi öğrenme fırsatına sahip olduk. Seminerlerde de alanında uzman kişilerden bilgiler aldık ve onlardan istifade ettik." ifadelerini kullandı.

        18 Mayıs'a kadar sürecek olan programa Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Şanlıurfa, Van illerinden 180 öğrenci ve 20 öğretmen katılıyor.

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