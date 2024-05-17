Bitlis'te "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" paneli düzenledi

Bitlis'te, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" paneli gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, küreselleşme süreciyle özellikle 1980'li yıllardan başlayan ve yaygınlaşarak devam eden sivil toplum kuruluşlarının öneminin giderek arttığını söyledi.

Kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak konumlanan sivil toplum kuruluşlarının birçok alanda etkin olabildiğini, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma görevlerini üstlenebildiğini anlatan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Ulusal ve uluslararası arenada olmazsa olmazlardan sivil toplum kuruluşları, demokrasi, ifade özgürlüğü, istihdam ve ekonomik büyüme gibi nedenlerle ülkeler için önemli aktörlerden biri haline gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları, birlikten güç doğar ilkesiyle kurumlar ve ülkeler arasında iş birlikleri kurarak ortak çalışmalar yapar ve daha fazla iş üretilmesine katkı sağlarlar. Dijital küreselleşme, sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada önemli rol oynamıştır. Dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın gelişimi, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal konulardaki etkinliklerini daha da artırmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının iletişim stratejileri, genellikle geleneksel medya üzerinde odaklanmış olsa da dijital dönüşümün getirdiği internet ve sosyal medya gibi platformlar, geleneksel araçlara göre daha etkili bir işlevsellik sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, dijital platformlardaki faaliyetleri, sivil katılımı teşvik etme ve toplumsal hareketleri yönlendirme konusunda önemli rol oynamaktadır."

Medya iş birliğini daha da güçlendirerek sivil toplum kuruluşlarının kendilerini daha iyi ifade edebileceğini, kurumsal görünürlüklerini artırabileceğini, etkin hak savunuculuğu yapabileceğini, küresel dayanışma sağlayarak taleplerini politika yapıcılara daha hızlı iletebileceğini belirten Karaömeroğlu, bu programların düzenlenmesinin önemli ve anlamlı olduğunu kaydetti. TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ise amaçlarının Türkiye'de ve dünyada Türk medyasını bir araya getirmek ve ortak hareket etmek olduğunu belirtti.

"Çağımızda o kadar çok gürültü var ki cılız seslerin duyulmasına imkan yok. O yüzden medya birleşirse halklar da birleşir, medya birleşirse toplum da güçlenir mottosuyla yola çıktık." diyen Basa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeyi Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle yapıyoruz. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü projelerle derneklerimize katkı sunuyor ama derneklerimiz yaptıkları güzel şeyleri yeterince anlatabiliyor mu, medyada yer alabiliyor mu? Bu bir soru işaretiydi. Ben de çok proje yaptım, pek çok dernekte başkanlık yaptım ama yaptığımızı gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda, internet haber sitelerinde nasıl çıkarırız? Bunu biz de çok bilmiyorduk. Bu proje buradan doğdu. Geçen yıl ilk ilk bölümünü yaptık. 7 bölgede 7 kente gittik. Bu yılda 7 bölge 7 kente giderek projemizi devam ettiriyoruz."