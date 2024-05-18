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        Bitlis'te hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:25
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        Bitlis'te hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda dün, Tatvan'a bağlı Küçüksu köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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