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        Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:56
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        Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Etkinlikler kapsamında ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü, tören alanında sona erdi.

        Ahlat Kapalı Spor Salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından voleybol maçı ve jimnastik gösterisi yapıldı.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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