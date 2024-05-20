Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesince, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme ve Gonyometre Teslim Töreni" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dursun, yaptığı konuşmada, öğrencilerinin alacakları beyaz önlüklerin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığını belirtti.