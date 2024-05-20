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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

        Bitlis Eren Üniversitesince, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme ve Gonyometre Teslim Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:00
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı
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        Bitlis Eren Üniversitesince, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme ve Gonyometre Teslim Töreni" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dursun, yaptığı konuşmada, öğrencilerinin alacakları beyaz önlüklerin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığını belirtti.

        Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Akçay Düger'in de bir konuşma yaptığı törende, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunulan törende, beyaz önlüklerini giyen ve gonyometrelerini teslim alan öğrenciler, pasta kesti.

        Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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