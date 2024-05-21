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        Bitlisli öğrenciler tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu

        Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:22
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        Bitlisli öğrenciler tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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        Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

        Okulun müzik öğretmeni Ömer Erzurum'un öncülüğünde 7 ay önce kurulan tiyatro kulübüne katılan öğrenciler, kendi yazdıkları "Ölüm Konçertosu" adlı oyunla yarışmaya katıldı.

        26 okulun katıldığı yarışmada Türkiye birinciliğini elde eden öğrenciler, aynı zamanda en iyi yönetmen, en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında da ödüle layık görüldü.

        Erzurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro kulübü olarak geçen yıl ekim ayında çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Oyunu 10 öğrenci ve bir yetişkinle hazırladıklarını belirten Erzurum, "Öğrencilerimizdeki yeteneği görmemek mümkün değildi. Hedefimizi biraz daha yukarıya koymaya, biraz daha profesyonel bir oyun hazırlamaya gayret gösterdik. Bu süreçte sadece sahne ekibi değil, arka ekipte de öğrencilerin işi oldu. 6-7 ayda öğrenciler bir oyunun başından sonuna kadar nasıl hazırlanacağını öğrendi." dedi.

        Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye Geneli Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katıldıklarını anlatan Erzurum, öğrencilerin ortaya koydukları performansla jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazandığını ifade etti.

        Öğrencilerin bütün süreçleri kendilerinin yönetmesinin çok önemli olduğunu belirten Erzurum, şunları kaydetti:

        "Sahneye çıktığımızda bütün dekoru, kostümleri, ışığı, makyajı ve sesi kendileri halletti. Benim için en büyük kazanım da bu oldu. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri artık bir kültüre sahipler. Bu kültür bizler burada olmasak da onların içinde yaşamaya devam edecek. Kulübü kurduğumuzda öğrencilerimiz arasında hayatında henüz tiyatro izlememiş öğrencilerimiz bulunmaktaydı. Kulüp olarak birçok oyuna gittik. Bundan sonra başka yarışmalara katılarak okulumuza yeni ödüller kazandırmayı hedefliyoruz. En büyük kazanım öğrencilerimizin bu kültürü edinmesi ve bunu yaşatması olacaktır."

        Okulun 11. sınıf öğrencisi Sefa Ayaz ise tiyatro ile tanışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, "7 aylık süreç yoğun bir çaba ve emekle devam etti. Bu konuda uzman kişiler tarafından belirli ödüllere layık görülmek bizim için onurdu. İlk oynadığım oyunda en iyi erkek oyuncu ödülünü almak ayrı bir gurur. Bu oyundan önce tiyatro ile ilgim yoktu." diye konuştu.

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