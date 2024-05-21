Bitlis'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

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