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        Bitlis'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:01
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        Bitlis'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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