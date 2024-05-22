Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, toplumların yemek ve beslenme alışkanlıklarının yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak şekillendiğini ve zamanla bir kültür olarak yerleştiğini söyledi.

Türk mutfağının, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüven boyunca birçok medeniyetle etkileşime girdiğini belirten Karaömeroğlu, söyle konuştu:

"Pişirme teknikleri, sofra düzeni ve kendine has servis şekilleriyle Türk mutfağı, Fransız ve Çin mutfakları ile dünyanın sayılı üç mutfağından biridir. Geniş bir coğrafyaya yayılan ve uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Türk toplumu, zengin bir kültür ve mutfak birikimine sahiptir. Bu zengin mutfak kültürü, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya kadar süren göçlerin ve fethedilen ülkelerin mirasıyla oluşmuştur. Zengin mutfak kültürü, zengin bir kültürel birikim ve diğer toplumlarla etkileşimlerin sonucudur."

2022'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın, unutulan yemek kültürünün ortaya çıkarılarak, kültürel belleğin tazelenmesine katkıda bulunacağını belirten Karaömeroğlu, Türk mutfağının beslendiği kaynakların öğrenileceğini, tarihsel süreç içinde tamamen ve kısmen unutulmuş yemek ve mutfak uygulamalarının yeniden canlandırılacağını kaydetti.