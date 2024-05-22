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        Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:24
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        Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, toplumların yemek ve beslenme alışkanlıklarının yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak şekillendiğini ve zamanla bir kültür olarak yerleştiğini söyledi.

        Türk mutfağının, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüven boyunca birçok medeniyetle etkileşime girdiğini belirten Karaömeroğlu, söyle konuştu:

        "Pişirme teknikleri, sofra düzeni ve kendine has servis şekilleriyle Türk mutfağı, Fransız ve Çin mutfakları ile dünyanın sayılı üç mutfağından biridir. Geniş bir coğrafyaya yayılan ve uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Türk toplumu, zengin bir kültür ve mutfak birikimine sahiptir. Bu zengin mutfak kültürü, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya kadar süren göçlerin ve fethedilen ülkelerin mirasıyla oluşmuştur. Zengin mutfak kültürü, zengin bir kültürel birikim ve diğer toplumlarla etkileşimlerin sonucudur."

        2022'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın, unutulan yemek kültürünün ortaya çıkarılarak, kültürel belleğin tazelenmesine katkıda bulunacağını belirten Karaömeroğlu, Türk mutfağının beslendiği kaynakların öğrenileceğini, tarihsel süreç içinde tamamen ve kısmen unutulmuş yemek ve mutfak uygulamalarının yeniden canlandırılacağını kaydetti.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise kısa süre önce turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını ve bu konuda projelerinin bulunduğunu dile getirdi.

        Gastronomi konusunun bu projelerin başında geldiğini ifade eden Elmastaş, "Bitlis'in gastronomisi çok zengin. Güçlü bir mutfağımız var. Bunu tanıtmamız ve öne çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşlara ciddi görevler düşüyor. Eğer gastronomimizi tanıtabilirsek, her yıl çok sayıda insanın dikkatini buraya çekebiliriz. Bu da önümüzdeki süreçte Bitlis'in kalkınmasında önemli bir sektör olarak karşımızda olacak. Bu tarz faaliyetlerin yoğunlaşması gerekiyor." dedi.

        Bitlis Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Arslan da Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile kent merkezindeki Hazo Hanı'nda gastronomi mutfağı kurma kararı aldıklarını belirtti.

        Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker Bitlis'in yöresel yemeklerinin çok lezzetli olduğunu bildirerek, "İklimi ve coğrafyası gereği endemik bitkilerin mutfakta çoğunlukla etle harmanlandığı kendine özgü yemek çeşitleri var. Bitlis mutfağının en büyük sorunu bu yemeklerin evlerde sınırlı kalmasıdır. Müşterilerle buluşmaması turizme değer katmıyor. Son dönemlerde açılan yöresel yemeklerle ilgili restoranlar turizme katkı sağlayacak ve bu sorunlar çözüm bulacaktır." diye konuştu.

        Sinevizyon gösterimi ve BEÜ Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Keskin'in sunum yapmasının ardından Yahya Eren Konukevi'nde Bitlisli kadınlar tarafından yapılan yöresel yemekler davetlilere ikram edildi.

        Programa, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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