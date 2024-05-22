Trafik polisleri anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi

Polis ekipleri daha sonra öğrencilere, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ekipler, Vilayetler Birliği Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, hediyeler verdi.

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