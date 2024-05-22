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        Trafik polisleri anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:29
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        Trafik polisleri anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi
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        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Ekipler, Vilayetler Birliği Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, hediyeler verdi.

        Polis ekipleri daha sonra öğrencilere, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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