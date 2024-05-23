Bitlis'te "Geometride 3D Yazıcı Teknolojileri" konferansı düzenlendi

Etkinliğe, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü Raif Sime, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda kulüp başkanı Esra Acar, matematik ve geometrinin modern teknolojilerdeki önemini vurguladı.

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